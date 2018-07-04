Американцы готовы отказаться от соцсетей за 300 долларов в год

Представители Массачусетского технологического института и Гронингенского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, за какую сумму американцы готовы отказаться от соцсетей. Оказалось, что потенциальная плата за такую аскезу не так уж высока.

В интернет-опросе, который провели ученые, участвовали 2885 человек. От соцсетей участники исследования готовы отказаться за 300 долларов в год. От поисковых систем – за 17,5 тысячи долларов в год. От электронной почты – за 8,4 тысячи долларов, а от онлайн-карт – за 3,6 тысячи долларов.

Не заходить на сайты YouTube и Netflix американские интернет-пользователи готовы за 1,2 тысячи долларов в год. Удалить мэссенджеры и стриминг-приложения с музыкой люди готовы примерно за 160 долларов в год.

По словам исследователей, это опрос помог им понять, сколько онлайн-сервисы могли бы стоить, если бы учитывались в ВВП.