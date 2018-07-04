Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

15 июля в 21:00, сразу после финального матча чемпионата мира по футболу, на телеканале "Россия 1" громкая премьера – фильм Данилы Козловского "Тренер".

В центре сюжета – футболист национальной сборной Юрий Столешников, которому в ответственный момент не удается забить пенальти. После этой досадной ошибки он завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды "Метеор". Именно с этим клубом Столешникову предстоит вновь поверить в себя.

Фильм стал режиссерский дебютом Данилы Козловского. Он же исполнил в нем главную роль.

"Но это фильм не только о футболе. Это еще и попытка рассказать и о славных страницах и героях прошлого, и о том, что происходит здесь и сейчас. О том, что чудо возможно и сегодня", ­- рассказал Данила Козловский.

Вместе с Козловским в "Тренере" сыграли такие актеры, как Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Александр Ильин-младший и другие. Игроки команды "Метеор" – это актеры, умеющие профессионально играть в футбол, а также прославленные футболисты – Дмитрий Сычев и Алан Гатагов.

Съемки фильма проходили в Москве, Подмосковье, Новороссийске, Краснодаре и Лондоне, в том числе на одном из лучших стадионов мира – "Краснодар" – и знаменитом стадионе Stamford Bridge в столице Великобритании.

Не пропустите премьеру спортивной драмы "Тренер" 15 июля в 21:00 на телеканале "Россия" или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.