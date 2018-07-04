В Сочи водитель врезался в толпу на остановке

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи водитель на "Шевроле" выехал на тротуар и сбил 6 человек.

"Один погиб на месте, остальных госпитализировали, двоих — в реанимацию", — рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел в районе пешеходного перехода у остановки "Чайная фабрика". Обстоятельства аварии выясняются.