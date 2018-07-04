В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре. Видео

Сегодня днем, 4 июля, в Дагомысе около остановки "Чайфабрика" произошла авария со смертельным исходом, когда потерявший управление автомобиль выехал на полосу встречного движения, беспрепятственно ее пересек, а затем задавил шестерых пешеходов, беспечно идущих по тротуару.

Очевидцы утверждают, что причиной аварии послужила усталость водителя — он банально уснул за рулем.

На данный момент известно, что в результате ДТП погиб один мужчина. Еще две женщины с тяжелыми травмами попали в больницу. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, что вчера, 3 июля, в Дагомысе случилось еще одно смертельное ДТП, когда вылетевший на встречную полосу пожилой мотоциклист попал под колеса автомобиля.