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ЕГЭ-2018 24 минуты назад
Школьник-рекордсмен готовился к ЕГЭ с первого класса
Московский школьник Руслан Салимгареев, который набрал 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ, в эфире программы "60 минут" рассказал, как ему это удалось.
"Я готовился к экзаменам все одиннадцать лет, с первого класса. Недаром я получил медаль за особые успехи в учении. Кроме того, опыт участия в олимпиадах помог мне настроиться на экзамены", — отметил Руслан.
Одаренный мальчик учился в московской школе №179, в математическом классе. Времени на подготовку уделял много, но также позволял себе погулять и погонять мяч. "Несмотря на то, что наша школа в центре Москвы, у нас есть возможность поиграть в футбол", — сказал выпускник.
Руслан подал документы в МФТИ и в МГУ. "Я хочу поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова. Там нужны как раз эти четыре ЕГЭ, которые я сдал на 100 баллов. Но в МГУ есть еще внутренний экзамен, который мне только предстоит сдавать в июле. Надо подстраховаться и подать документы в несколько вузов, потому что всегда есть шанс на неуспех", — философски подметил Руслан.
Руслан мечтает, чтобы "научное мировоззрение заняло достойное место в жизни каждого человека, чтобы каждый принимал решения взвешенно и с логикой".
Отвечая на вопрос ведущих, смотрит ли он чемпионат мира по футболу, Руслан сказал: "Я за сборную России очень болею, даже не смотрю матчи, чтобы слишком сильно не переживать".
Руслан Салимгареев стал первым московским старшеклассником, который набрал максимальные 400 баллов за четыре предмета. Кроме того, он сдал физику на 98 баллов и информатику на 83 балла.
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