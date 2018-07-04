В Ростовской области поезд столкнулся с автомобилем. Есть жертвы

В Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной. По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека получили травмы.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда. Авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. Поезд следовал из Архангельска в Новороссийск.

По одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде. Обстоятельства ЧП расследуются.