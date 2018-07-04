Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем "Ак Барс" – СКА

Континентальная хоккейная лига опубликовала даты первых домашних игр сезона-2018/19. 1 сентября в матче за Кубок открытия в Казани встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" и санкт-петербургский СКА, выигравший регулярный чемпионат.

2 сентября пройдут еще пять матчей. Ярославский "Локомотив" сыграет с омским "Авангардом", магнитогорский "Металлург" сразится с братиславским "Слованом", череповецкая "Северсталь" примет дома новосибирскую "Сибирь", челябинский "Трактор" встретится с московским ЦСКА, а столичное "Динамо" — с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Полностью календарь на весь сезон будет опубликован КХЛ 5 июля.