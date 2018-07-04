В кабинете и доме уволенного первого вице-премьера Дагестана идут обыски

На совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного в среду первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева, передает ТАСС.

По словам Васильева, недавно был проведен Совет безопасности республики, на котором было заявлено о выделении 400 миллионов рублей на решение проблем с водоснабжением ряда районов республики.

"Я сегодня принял решение об увольнении первого зампредседателя правительства, которому была поручена эта работа. Он доложил мне и председателю правительства, что по итогам I квартала мы собрали 1 миллиардов 30 миллионов рублей (налогов). Однако, как выяснилось, денег не собрали, а собрали лишь 300 с небольшим миллионов рублей, которые мы все расписали и приняли в Народном собрании", — отметил Васильев.

Алиев родился в 1956 году. Он работал в следственных органах различных правоохранительных структур, в налоговых органах различных регионов Поволжья и Урала.

В 2013 году вступил в должность начальника Контрольно-финансового управления президента Республики Дагестан, в сентябре того же дома назначен руководителем Администрации президента и правительства республики, в феврале 2016 года — первым заместителем председателя правительства Дагестана.

В феврале 2018 года после отставки правительства Дагестана, последовавшей за задержаниями председателя правительства республики и ряда вице-премьеров, Алиев был переназначен первым вице-премьером.