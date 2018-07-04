Российские спецназовцы сбили беспилотник новейшим боевыми модулем

Подразделение спецназа Южного военного округа провело тренировку по поиску и уничтожению вражеских беспилотников. Основным оружием против дронов стал дистанционно-управляемый комплекс "Арбалет-ДМ", установленный на бронемашине "Тигр", сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Арбалет-ДМ" позволяет увидеть и распознать цель на расстоянии до двух с половиной километров. Кроме того, он оснащен инфракрасной камерой, которая заметит тепло, например, человеческого тела за полтора километра. Причем как днем, так и ночью.

Пока основное вооружение модуля – тяжелый пулемет "Корд" калибром 12,7 миллиметра. Однако, как утверждают разработчики, на "Арбалет-ДМ" можно поставить и автоматический гранатомет, и противотанковые ракеты.

В итоге спецназовцы ЮВО нашли беспилотник противника и сбили. Огонь бойцы вели с дистанции до полутора километров.