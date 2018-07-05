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Искусственные органы и ткани 46 минут назад
Создан первый искусственный яичник, который поможет забеременеть даже после химиотерапии
Датские учёные из Королевской больницы (Rigshospitalet) в Копенгагене создали первый в мире искусственный человеческий яичник. Специалисты уверены, что в будущем такие органы помогут сохранить фертильность пациенткам, которые не способны зачать ребёнка из-за различного рода заболеваний, в том числе онкологических.
Напомним, что сегодня основным методом борьбы с бесплодием является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), которое, как правило, предполагает криоконсервацию (или попросту заморозку) тканей яичников. После оплодотворения яйцеклетку с уже прижившимся эмбрионом переносят в полость матки для дальнейшего развития. Таким образом, даже после тяжёлой болезни женщина может почувствовать радость материнства.
Однако в ряде случаев врачи отказываются применять данную методику. Например, после лейкоза или рака яичников лучевая и химиотерапия практически не оставляют шансов забеременеть, а ЭКО может спровоцировать рецидив болезни.
Единственная альтернатива для таких пациенток — это искусственный яичник, уверены исследователи. По их словам, этот способ восстановить репродуктивную способность является безопасным для здоровья женщины, даже если она перенесла тяжёлое заболевание, сообщает BBC.
Учёные поясняют, что пока создали лишь "прототип" органа, а первые испытания он прошёл на мышах. Суть процедуры заключается в следующем: "родной" яичник удаляется, затем "очищается" от клеток, затронутых раком, чтобы остался лишь "каркас" из соединительной ткани (белка и коллагена). Далее на нём выращивают здоровые фолликулы (яйцеклетки, окружённые эпителиальными клетками и соединительной тканью). Новый орган пересаживается обратно.
При этом остаётся возможность повторной трансплантации без риска возникновения онкологических заболеваний.
Испытания на грызунах показали хорошие результаты. Животным пересаживали специально подготовленную ткань яичников, в которой содержалось двадцать человеческих фолликул. Четверть из них оставалась живыми более трёх недель, причём вокруг яичников начали образовываться кровеносные сосуды.
"Это только первое доказательство того, что мы можем поддерживать жизнедеятельность этих яйцеклеток. Должно пройти ещё много времени, прежде чем мы сможем опробовать методику на женском организме", — рассказывает один из авторов исследования Сусанне Порс (Susanne Pors).
По её прогнозам, на дальнейшую работу и клинические исследования, которые подтвердят эффективность и безопасность методики, потребуется от 5 до 10 лет.
Датчане представили результаты своей работы на 34-й ежегодной встрече Европейского общества по вопросам репродукции человека и эмбриологии (ESGRE 34th annual meeting).
Их исследование уже получило высокую оценку коллег. Медики отмечают: важное преимущество новой методики заключается в том, что после пересадки у пациенток восстановится менструальный цикл, и им не потребуется заместительная гормональная терапия. Более того, женщины смогут забеременеть "естественным образом", не прибегая к процедуре ЭКО, добавляет консультант-гинеколог Стюарт Лавери (Stuart Lavery) из Больницы Хаммерсмит в Англии.
Напомним, что ранее напечатанные на 3D-принтере яичники "подарили" здоровое потомство.
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