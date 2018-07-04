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Выборы мэра Москвы 8 минут назад
Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве
Дмитрий Гудков, который выдвигался на выборы мэра Москвы столичным отделением партии "Гражданская инициатива", виноват в развале оппозиции в городе. Об этом на своей странице в Facebook написал политический и общественный деятель, член партии "Яблоко" Максим Кац.
"К сожалению, к Гудкову нашли подход в формате пряника: предложили стать председателем партии. Он этого давно хотел, к этому склоняли спонсоры и близкие сторонники, я не смог отговорить. <...> Гудков убежал, конструкция развалилась", — написал Кац.
Он отметил, что из-за Дмитрия Гудкова выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от оппозиции. Он указал, что "Яблоко" готовило выдвижение Гудкова, так как он был лидером оппозиции в Москве: его поддерживали многие демократы и муниципальные депутаты. В партии рассчитывали, что отказ на регистрацию кандидатом "был маловероятен, а выиграть конкуренцию за выдвижение у Сергея Митрохина было очень реально".
Также политологи в ходе круглого стола "Московские выборы-2018" пришли к выводу, что в отсутствии кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы виноваты Дмитрий Гудков, Максим Кац и Сергей Митрохин. Об этом сообщается на сайте Фонда развития гражданского общества.
"Уже два месяца назад стало понятно, что амбиции каждого из потенциальных кандидатов-либералов на пост мэра Москвы таковы, что говорить о едином кандидате от оппозиции просто невозможно", — приводятся в материале слова политолога, председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина.
Костин отметил, что и Гудков, и Кац, и Митрохин были бы согласны на единого кандидата от оппозиции, если бы этим кандидатом стали они сами. При таком уровне оценки ситуации и своего реального электорального потенциала политический процесс обречен на неудачу, уточнил политолог.
Дмитрий Гудков, который выдвигался от московского отделения партии "Гражданская инициатива", не набрал необходимого количества подписей для регистрации кандидатом на выборах мэра.
Напомним, ранее Гудков был членом партии "Яблоко", но в дальнейшем прекратил с ней сотрудничество.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года — в Единый день голосования.
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