Уимблдон. Россиянин Медведев оказался сильнее Гарсии-Лопеса

Российский теннисист Даниил Медведев сумел выйти в третий круг Уимблдона. Испанец Гильермо Гарсия-Лопес отдал россиянину все три сета. Итоговый счет – 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В третьем раунде турнира Большого шлема в Лондоне российского теннисиста ждет матч с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Райан Харрисон (США).

Ранее в третий круг Уимблдона пробилась россиянка Евгения Родина, одолевшая в трех сетах румынку Сорану Кырстя.