"Натали" готова продаться

Туроператор "Натали турс", аннулировавший из-за финансовых проблем все забронированные до 30 сентября туры, срочно ищет инвестора. По словам президента компании Владимира Воробьева, компания столкнулась с кризисом ликвидности и задолжала партнерам и кредиторам несколько миллионов долларов. Поиски внешнего инвестора идут не первый год, уточнил он.

"Мы рассматриваем вариант привлечения инвестора последние 5 лет, — цитирует Воробьева ТАСС. — Сейчас, когда ситуация определенным образом заморожена, я не исключаю, что к нам начнут поступать более активно такие предложения. У нас два основных бенефициара — я и Наталья Воробьева. Мы поделили обязанности: я тащу на себе бизнес в последнее время, а Наталья пытается найти и привлечь инвестора".

Руководство "Натали турс" готово продать до 100% туроператора. В настоящее время старейший российский туроператор ведет переговоры с контрагентами, чтобы туристы с билетами и открытыми визами смогли воспользоваться ими. "Те туристы, которые не улетели, это туристы на базе регулярной перевозки, у них у всех выписаны авиационные билеты, у большинства открыты визы. Мы в тесном сотрудничестве с коллегами агентства. Мы вырабатываем механизмы, чтобы они успели воспользоваться услугами туроператора", — пояснил Владимир Воробьев.

Туроператор "Натали турс" продает путевки в несколько десятков стран. 29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса на туры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.