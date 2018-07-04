Рассерженный перекрытым проездом водитель наехал на рабочего. Видео

Пользователи социальных сетей активно обсуждают событие, произошедшее в Кирове сегодня, 4 июля: обычное мероприятие по спиливанию деревьев, проводимое в одном из районов города, отчего-то сильно помешало водителю, которому не терпелось въехать во двор, перегороженный сигнальными лентами.

Один из рабочих пытался ему воспрепятствовать, однако обуреваемый гневом мужчина решил достичь своей цели, чего бы это ему ни стоило. И наехал своим автомобилем прямо на стоящего человека.

"Какое ДТП?" — кричал возмущенный водитель на справедливое замечание, что он совершил наезд на пешехода — "20 лет у меня стажа!" После недолгих перепалок рассерженный мужчина, преодолев сопротивление и не обращая внимания на развешанные сигнальные ленты, все-таки проехал во двор.

В свою очередь, рабочий отказался обращаться в полицию и попросил очевидца, снимающего конфликт, выложить видео в социальные сети.