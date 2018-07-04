Жевать нечем: пилот Ярошенко лишился в американской тюрьме почти всех зубов

Состояние российского пилота Константина Ярошенко, который сейчас находится в американской тюрьме, все хуже. В письме уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой он рассказал, что ему нечем жевать, так как часть зубов ему выбили агенты США во время допросов "с пристрастием", а остальные выпали из-за плохой пищи, сообщает агентство РИА Новости.

Ярошенко добавляет, что уже много лет просит вставить ему протезы. По закону они ему положены. Но до сих пор ничего не получил.

Также россиянин хочет, чтобы его судили настоящим, а не "демократическим, открытым и честным судом США", где Ярошенко запрещали говорить, что его похитили и пытали.

Напомним, в конце мая 2010 года российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии и переправлен в Штаты. Американские спецслужбы обвинили его в попытке перевезти крупную партию наркотиков. В сентябре 2011 года россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.