Тема:
Дело Константина Ярошенко 1 час назад
Жевать нечем: пилот Ярошенко лишился в американской тюрьме почти всех зубов
Состояние российского пилота Константина Ярошенко, который сейчас находится в американской тюрьме, все хуже. В письме уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой он рассказал, что ему нечем жевать, так как часть зубов ему выбили агенты США во время допросов "с пристрастием", а остальные выпали из-за плохой пищи, сообщает агентство РИА Новости.
Ярошенко добавляет, что уже много лет просит вставить ему протезы. По закону они ему положены. Но до сих пор ничего не получил.
Также россиянин хочет, чтобы его судили настоящим, а не "демократическим, открытым и честным судом США", где Ярошенко запрещали говорить, что его похитили и пытали.
Напомним, в конце мая 2010 года российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии и переправлен в Штаты. Американские спецслужбы обвинили его в попытке перевезти крупную партию наркотиков. В сентябре 2011 года россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Ранее по теме
-
Летчика Ярошенко посетили в тюрьме российские дипломаты11 суток назад
-
Ярошенко хотят перевести в тюрьму, о которой он "слышал самое плохое"19 суток назад
-
Летчика Ярошенко в США перевели в другую тюрьму20 суток назад
-
Константина Ярошенко могут перевести в другую тюрьму1 месяц назад
-
Отравлен тюремщиками: летчик Ярошенко на грани смерти1 месяц назад
-
Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Владельцы "Натали турс" готовы продать компанию
- Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме
- Названа причина смерти игрока КВН
- Песков: дефолта наверняка не будет
- Как увидеть Розу Пустыни своими глазами?
Самое читаемое
-
Стали известны результаты теста ДНК "внука" Марии Шукшиной!
- Миллиардер, восьмой человек в списке Forbes, осужден на 30 лет тюрьмы
- Украинцы возбудились из-за выступления Земфиры с российским триколором
- Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- Один из сыновей Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством
Авто.Вести.Ru
-
В России открыли прием заказов на самый мощный Volvo XC90 (цены)
- В России заработал "кровавый" метод выявления пьяных водителей
- Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС
- Volkswagen выпустит автомобиль с кухней, туалетом и душем
- Новый Lexus ES получил российский ценник
Экономика
-
Валютные резервы России под угрозой
- Австрии не понравился миграционный план Германии
- Российские миллиардеры: кто разбогател больше всех?
- Кабмин одобрил совершенствование ОСАГО
- В России ввели электронную закладную по ипотеке
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Делегация Конгресса США в Москве
- Меркель удалось избежать раскола правящей коалиции
- Лукашенко принял парад в честь Дня независимости
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- В Печатниках бетономешалка протаранила 9 машин
- У фанатов из Нигерии пополнение: одна из болельщиц родила в Москве сына
- Контроль за экологией усилят: в столице обсудили борьбу со свалками
- В Москве модернизируют ТЭЦ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков