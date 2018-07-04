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Проблемы турфирм и чартеров 1 час назад
Клиентам "Натали турс" и DSBW советуют идти к страховщикам
Российские туристы в Европе не смогли заселиться в свои отели из-за проблем оператора "Натали турс". Недавно компания отменила чартерные рейсы, а затем аннулировала ранее подтвержденные путевки. Старейшая в нашей стране турфирма столкнулась с финансовыми трудностями, и теперь ищет внешнего инвестора. Проблемы возникли и у еще одного игрока российского туристического рынка — компании DSBW.
Пальмы, солнце и море: казалось бы, идеальный отпуск. Но Оксана не в восторге. Впрочем, она понимает, что ей еще повезло. На Кипр туристов из России отправило турагентство за свой счет. Хотя путевка у оператора "Натали-турс" была куплена в Испанию. Уже в аэропорту выяснилось, что компания — фактически банкрот.
30 июня в "Натали турс" отменили все чартерные программы по самым жарким направлениям — Испания, Италия, Турция и Греция, а затем туроператор начал аннулировать не только оплаченные билеты, но и брони в отелях. Не смогли и не могут уехать в отпуск почти три тысячи человек. Но сложнее тем, кто уже за границей. Примерно у тысячи туристов турецкие отели потребовали оплатить пребывание в отеле.
"Если вы платите дополнительные средства, то обязательно берите документы финансовые, потому что за последние 4 года отлажен механизм их возврата", — советует директор ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко.
По данным "Турпомощи", у всех клиентов "Натали турс", которые сейчас находятся за границей, оплачены обратные билеты. Что же касается проживания, то пока никто в "Ростуризм" не обращался. Одни платят сами, другие живут "под честное слово". Туроператор все еще пользуется своей репутацией надежной компании и обещает все компенсировать.
С сегодняшнего дня "Натали-турс" прекращает продажу путевок по всем направлениям. Но в компании речи о банкротстве не ведут и даже обещают отправить в отпуск тех, у кого билеты на руках на ближайшее время. Все за счет других крупных участников туристического рынка. Переговоры начнутся уже завтра.
Тем временем, еще один старейший российский туроператор DSBW фактически объявил о банкротстве. Офис осаждают около сотни клиентов. Туры, купленные в последние несколько дней, оплачены частично — перелет есть, гостиницы нет. Незабываемый отдых туроператор уже не обещает, потому что деньги вернуть не может. Компенсировать средства за испорченный отпуск будет страховая компания.
"Мы со своей стороны в пятидневный срок должны составить общий реестр и подать в страховую компанию, — говорит генеральный директор туроператора DSBW Карен Гончаров. — После этого, соответственно, данный турист может прийти и получить свои средства назад".
Страховой пакет компании — 50 миллионов рублей, а туров распродано больше, чем на 60. В "Натали-турс" к услугам страховых компаний пока прибегать не хотят и обещают справиться с трудной финансовой ситуацией. А с октября и вовсе планируют возобновить продажу туров. Окажет ли покупатель доверие компании с испорченной репутацией — пока неясно.
Глава "Ростуризма" Олег Сафонов предложил клиентам "Натали турс" и DSBW обращаться к страховщикам за выплатами. Речь идет о тех туристах, которые еще не уехали. Также он рассказал, как будут возвращаться домой путешественники, находящиеся за границей: "По данным, которыми мы располагаем, на данный момент за рубежом находятся порядка 3500 человек. Надо отметить, что эти туристы имеют на руках обратные билеты, поэтому люди будут возвращаться в соответствующие даты. Осуществляются чартерные рейсы из РФ, но за рубеж самолеты летят пустыми, там в них садятся наши российские граждане, туристы, и возвращается на родину. Туристы, еще раз хочу повторить, обладают обратными билетами".
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