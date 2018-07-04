Уимблдон. Макарова выбила вторую ракетку мира Возняцки

Российская теннисистка Екатерина Макарова стала автором пока самой главной сенсации Уимблдона, обыграв во втором круге вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Для этого ей понадобилось провести три сета, которые завершились со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки.

Соперницы находились на корте 2 часа 10 минут. Датчанка на этом турнире была посеяна под вторым номером. В третьем круге Макарова сыграет с чешкой Луцией Шафаржовой.

Ранее в третий раунд Уимблдона пробилась еще одна россиянка Евгения Родина.