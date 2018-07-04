Вред от санкций обсуждают уже и в ООН

Санкционные механизмы не работают и уж точно не выполняют той функции, которая на них возложена. Порой экономические ограничения бьют вообще по третьей стороне.

В современном глобальном мире санкции приводят к тому, что убытки приходится нести всем и порой главными пострадавшими оказываются не те, против кого санкции вводились, так считает спецдокладчик ООН по вопросу влияния односторонних мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Согласно его выводам, которые Джазаири озвучил в интервью РИА Новости, применение экономических санкций для достижения политических целей не приводит ни к чему хорошему. Экономический эффект невозможно просчитать, а политический результат не достигается.

В каждом конкретном случае последствия непредсказуемые, но всегда негативные, если смотреть на них с точки зрения глобального сотрудничества.

Так, например, санкции, введённые против России, привели лишь к тому, что основные потери понесли европейские фермеры, а российские компании, напротив, были вынуждены развивать собственное производство продукции, которую раньше закупали за границей.

Россия адаптировалась, а главным пострадавшим от санкций, инициатором которых были США, оказались страны ЕС.

Сейчас Европа сталкивается уже с санкциями в отношении своей собственной продукции, продаваемой в США. Под ударом и производители в Китае, в Канаде и Латинской Америке. Каждая страна вынуждена отвечать на давление и совершать ответные шаги.

Вся эта цепочка выстраиваемых взаимных барьеров приводит к тому, что сокращаются рынки труда даже в тех странах, которые напрямую не вовлечены в противостояние, но являются участниками товарных цепочек производственного цикла.

Никто не гарантирован от того, что вводя санкции, он не ударит в конечном итоге по собственным рабочим или фермерам.

США на данном этапе ещё верят в то, что в процессе глобальных потерь их собственные убытки не превысят те, что понесут противники или даже союзники Вашингтона.

Однако, в ООН уже открыто говорят о необходимости пересмотра данной стратегии и исключения таких инструментариев из арсенала воздействия на ту или иную страну.

К сожалению, пока даже эти предложения таят в себе желание не восстановить справедливость, а извлечь прибыль.

Так, касательно санкций в отношении Сирии Джазаири предлагает стремиться не к их отмене, а к поиску компромисса, который бы позволял с одной стороны оказывать влияние на внутреннюю политику Сирии, а с другой – дал бы возможность взять под иностранный контроль процессы поставок в Сирию жизненно необходимых продуктов и медикаментов.

Он считает возможным привлечь к решению проблемы тех, кто вводил санкции, "чтобы найти возможность для продавцов, финансовых переговорщиков и гуманитарных работников в Сирии выполнять их работу, которая так нужна».

Джазаири предлагает создать из представителей стран, вводивших санкции, некий "отдел закупок", работающий под эгидой ООН.

Фактически же речь идёт об элементарном взятии под внешний контроль ключевых позиций в наиболее чувствительных областях сирийской экономики.

Такое оккупационное развитие санкционной политики вряд ли можно назвать переосмыслением ущербности механизма международных санкций.