Дальний Восток становится ближе

Власти Приморского края хотят добиться в вузах квот для людей, которые, получив образование, будут приезжать работать в регион. Об этом исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Он рассказал президенту о социально-экономической ситуации в крае и о тех проблемах, которые сейчас стоят перед его руководством.

В бухте Большой Камень — работа круглые сутки. Первенец — судно-снабженец ледового класса "Айсбрейкер-7" — приморские корабелы готовятся сдать уже в следующем году. Отчего судостроительная "Звезда" сияет все ярче. Первая в России верфь крупнотоннажного судостроения — ее возводят по поручению президента и на деньги нефтяников. Они же обеспечивают и пилотную загрузку — это и гигантские танкеры-газовозы с буровыми морскими платформами, которые здесь будут спускать на воду, но уже сейчас — и новые рабочие места.

О развитии всего Приморья президент спрашивает у временно исполняющего обязанности главы региона. "Комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке, — констатирует Владимир Путин. — Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост. Какие проблемы вы считаете первоочередными? Отдельные отрасли, причем ключевые для края, являются для вас не чужими".

"Самое главное, конечно, — поднять платежеспособность населения, как вы и говорили, чем мы и занимаемся, — отвечает временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. — Потому что сегодня у меня задача — поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть. Поэтому самое главное — это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем, и двигаемся вперед".

Свободный порт "Владивосток" — это круглосуточные пункты пропуска, упрощенная электронная виза, компаниям-резидентам (5 лет не нужно платить налоги на прибыль, имущество и землю). Тихая гавань и для российских, и для азиатских инвесторов. На поддержку государства очень рассчитывают и прибрежные поселки, что живут за счет рыбного промысла. И перепродажа квот на вылов по ним ударит в первую очередь. "С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная, — отмечает Андрей Тарасенко. — В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа. Получается, я теряю этот промысел. Сейчас еще и с крабом то же самое происходит. Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50 процентов".

"Пятьдесят процентов — от чего?" – уточняет глава государства.

"От квоты, которая когда-то была распределена", — сообщает временно исполняющий обязанности губернатора.

Еще одна проблема небольших приморских городков и поселков — нехватка молодых специалистов. Чтобы привлечь учителей и врачей, местные власти запустили программу "Доступная ипотека" (ставка — всего 5,5 процента), а сельским медикам еще и хотят компенсировать все коммунальные платежи.

Приморье активно развивает и сельское хозяйство. Племенная свиноферма на территории опережающего развития "Михайловский". Экологически чистые корма сами и выращивают. А когда выйдут на полную мощность, смогут накормить свининой не только свой Дальний Восток, но и соседей. В планах — прямые поставки в Китай и Южную Корею.