Валентина Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином

От геополитики — до футбола. На повестке встречи Валентины Матвиенко с Си Цзиньпином, состоявшейся в Пекине — самые разные темы. Спикер Совета Федерации России и председатель КНР сделали ряд важных заявлений, и об отношениях наших стран, и о ситуации в мире.

Дом народных собраний, где и заседает китайский парламент. Здесь переговоры с высшим руководством страны. Валентина Матвиенко и Си Цзиньпин встречаются уже в пятый раз — чрезвычайная плотность политических контактов на всех уровнях между нашими странами. Так встречают доброго друга: отношения с Россией Си Цзиньпин называет "незаменимыми" и даже в строгих рамках протокола берет неформальный тон, речь почти сразу о футболе: китайский лидер, известно, ярый болельщик.

"Россия великолепно организовала чемпионат мира, а сборная России показала высочайшее мастерство. Каждый день смотрю по телевизору матчи и желаю удачи российской сборной", — сказал председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча полтора часа — вдвое дольше, чем запланировано. Единым фронтом против торговых войн и за мир на Корейском полуострове. Хоть и не скоро, но он будет. После визитов Ким Чен Ына уверен Китай — наши позиции совпадают".

"О снятии санкций с КНДР говорить пока рано, что касается моего визита туда, у меня есть такое приглашение, детали прорабатываются, возможно этой осенью", — сказала Матвиенко.

Владимир Путин ждет встречи с Си Цзиньпином на БРИКС в ЮАР, глава КНР принял приглашение и на Восточный экономический форум. Последовать примеру лидеров и активизировать контакты Валентина Матвиенко призвала коллегу Ли Чжаньшу. Сенаторы с депутатами говорили о цифровой экономике и приграничном сотрудничестве. Спросили журналисты о китайской кухне, спикер Совфеда ее большая поклонница, насыщенной была и программа культурная.

"А зори здесь тихие"- в Большом театре Пекина китайская опера с русской душой. Валентина Матвиенко посетила репетицию, а в сентябре планирует посмотреть спектакль полностью, когда его привезут в Москву.