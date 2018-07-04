МЧС предлагает Таиланду помощь в спасении застрявших в пещере детей
МЧС России готово помочь властям Таиланда в спасении застрявших в пещере детей. Операция по их вызволению, за которой сейчас следит весь мир, зашла в тупик. Выяснилось, что изначальный план научить школьников азам дайвинга и проплыть к выходу из пещеры не подходит. Дети не смогут преодолеть сложнейший отрезок пути под водой длиной в три с половиной километра.
Они щурятся от яркого света и улыбаются так, словно не провели 10 суток в пещере. В кромешной тьме, обезвоженные и голодные. "Меня зовут Ванчай, я чувствую себя хорошо. Но меня почему-то об этом никто не спрашивает".
Вот они до злополучного похода. Самому младшему — 11, даже тренеру — всего 25. Как пережили эти дни, юные футболисты местной команды рассказывают спасателям.
От сырости и холода, а в пещере ночью температура падает почти до нуля, теперь спасают одеяла из фольги. Фонарики, еда и медикаменты, то немногое, что пока удалось доставить с поверхности. Родители до сих пор не могут поверить в то, что их нашли живыми.
"Он словно заново родился. Мне кажется, шансы найти их были 50 на 50. И если бы их не нашли: я твердила себе, что это будет благословением, что мы должны быть вместе", — говорит мама 16-летнего подростка.
Родители круглосуточно дежурят в оперативном штабе по спасению. И надеются на еще одно чудо — пока вывести детей на поверхность нет никакой возможности.
Вот это место. Север Таиланда, на границе с Лаосом и Мьянмой. Пещера Тхам Луанг. Одна из самых сложных и запутанных в стране. Протяженность больше семи километров. Дети оказались где-то посередине, на глубине почти тысячи метров, когда после дождя подземные тоннели оказались затоплены. Дайверы тратят по шесть часов, чтобы добраться с поверхности до оказавшихся в ловушке мальчишек.
В спасательной операции участвует больше двух тысяч человек. В штабе круглосуточно ищут альтернативные варианты эвакуации. Уже ясно, что откачать воду не получится. От идеи пробурить гору и через шахту достать детей местные власти отказались. Не дают этого сделать слои гранита в горе. Вывести пленников можно только через расщелины. В пещере пять боевых пловцов и два военных врача, сейчас обучают пленников дыханию в аквалангах.
"Мы дали мальчикам примерить маски и потренироваться дышать в них, но они еще не спускались под воду. Течение очень сильное, и будет большим риском пустить их в воду сейчас. Для неподготовленных дайверов сложно даже надеть маску. Так что пусть они сначала потренируются с масками", — говорит губернатор провинции Чианг Рай Наронсак Осатанакорн.
Километры узких проходов и тоннелей, грязь и мутная вода. Условия сложные даже для опытных дайверов. Детям возможно придется пройти этот путь наравне со взрослыми.
"Вы просто не понимаете, как это тяжело. Нет ничего общего с дайвингом. С такой задачей едва справляются тренированные бойцы. А плыть и тащить за собой мальчика — это просто невозможно", — отметил спасатель Тан Сялон.
Каким будет исход этой спасательной операции, пока неясно никому. Самый худший вариант — ждать, когда вода отступит. А это — не раньше чем через два месяца. Сезон дождей в Тайланде только начался. И уровень воды в пещерном плену может существенно подняться. Действовать сейчас или надеяться на милость природы. Трудный выбор спасатели обещают сделать в течение ближайших суток.
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