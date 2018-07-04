"Натали Турс" не платит по счетам. Клиентов выселяют из отелей

Клиентов компании "Натали Турс" начали выселять из отелей. Отдыхающим с детьми предлагают повторно оплатить забронированные ранее номера. Сегодня крупнейший туроператор, уже отказавшийся от чартеров по нескольким направлениям, объявил, что аннулирует все подтвержденные ранее туры из-за разногласий с партнерами.

Испания, Италия, Турция, Греция, а далее везде. За сутки с "Натали Турс" отказались сотрудничать крупнейшие партнеры: отели и перевозчики. Говорят, туроператор не платит по счетам, но тысяча клиентов уже успела долететь до курортов. Теперь их "горящие" туры становятся все горячее. А ещё три тысячи человек с путёвками на руках остаются дома.

"Собирали деньги целый год, чтобы поехать отдохнуть по путевке вместе с внуками. Со мной никто не хочет даже общаться, ни принимать заявление", — рассказывает одна из пострадавших.

С сегодняшнего дня "Натали Турс" отменила все продажи и аннулировала оплаченные туры, чтобы не наращивать критическую массу неприкаянных клиентов в лобби отелей.

"Выплаты в данной ситуации берет на себя компания "Натали Турс". Той помощью, которую нам будут оказывать агенства и другие туроператоры", — утверждает глава "Натали Турс" Владимир Воробьев.

Фирма другая, проблемы те же. Туроператор DSBW тоже приостановил деятельность. Офис находится в осаде разгневанных отпускников. Каждый заплатил за отдых от пятидесяти до сотен тысяч рублей.

"Говорят, что, как правило, компания либо возвращает копейки, либо не возвращает совсем", — говорит клиентка DSBW София Филиппова.

По закону, туристические компании страхуют ответственность перед клиентами. "Натали Турс" даже предлагает отпускникам выбор: компенсация деньгами или путешествиями.

"На раз-два они их не вернут. Но в государстве существует целая система. Им просто надо будет пройти определенным порядком все этапы этого большого пути. И гарантированно они вернут себе средства", — считает директор ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко.

Клиенты DSBW уже в пути. Туров продано на 60 миллионов рублей, а общая сумма страховки — 50 миллионов.

"Договора не выдали, дали лист бронирования, но без печати и без подписи. Деньги мы полностью оплатили", — поясняет клиент DSBW Юрий Гогель.

Директор с клиентами разбирается лично. Клянется, что все бумаги для обращения в страховую компанию подпишет.

"Нужно иметь при себе паспорт, договор реализации турпродукта. Необходимо иметь также подтверждение, что он произвел оплату. А мы, со своей стороны, в пятидневный срок должны составить общий реестр и подать в страховую компанию", — утверждает директор компании DSWB Карен Гончаров.

Коллапса с эвакуацией россиян с курортов не будет, заявляют в Ростуризме. У всех клиентов "Натали Турс" есть обратные билеты. Сама компания с рынка не уходит, лишь прощается до осени. Тем, кто не любит палящее солнце и теплые коктейли, в отпуск предлагает лететь в октябре.