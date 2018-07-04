Три четверти автозаправок недоливают бензин: рейд прошел по 18 регионам

Российских автомобилистов регулярно обманывают на заправках. С таким утверждением выступила Федерация автовладельцев России. Она проверила заправочные станции почти в полутора десятках регионов и пришла к выводу, что большинство из них не доливают клиентам бензин. Как это происходит, и есть ли способ уберечься от обмана?

"Как не обмануть, если можно обмануть?" — почти каждый автовладелец рано или поздно на автозаправке смотрит на уровень топлива и думает: "Кажется, мне недолили бензина". Дотошный автовладелец нередко этот недолив проверяет, ведь он знает, что вправе потребовать эталонный мерник и зафиксировать неточность конкретной колонки. Подобный эпизод был, например, в подмосковном Нахабине. При этом автозаправочная станция не обязательно будет какой-то неприметной и далекой. В большом городе, известная топливная компания, и все равно — чудеса измерений: бак – 50 литров по паспорту, а по чеку с заправки – как минимум, 54.

И, похоже, что на автозаправках к этим претензиям уже привыкли. И лучшей защитой от них считают нападение: "Объем бака по паспорту? Это ваши автозаводы врут, а не честные заправщики".

Контрольные заправки по всей стране провела Федерация автовладельцев России: 34 раза активисты нажимали заправочный пистолет в 18 регионах. И пришли к выводу: если колонка частная, некрупной топливной компании, то недольют бензин обязательно (литр-два, а бывало и больше). 24 процента бензоколонок наливали бензин в пределах погрешности. Остальные бессовестно недоливали — дорогой 95-й или чуть менее дорогой 92-й.

"Если сказать, что массовая проблема, практически ничего не сказать. Проблема фатальна! – убежден руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. — 76 процентов, то есть три четверти, даже больше, чем три четверти. Но это, понимаете, это не 15 процентов. Не пять. И даже не 25. Поэтому нам бы хотелось, конечно, чтобы ситуация быстрее менялась".

Впрочем, похожие рейды проводят регулярно и другие общественные организации. Недолив на определенных заправочных станциях фиксировал и "Гражданский контроль качества топлива", для убедительности используя канистры с GPS-датчиком, и активисты "Гражданского контроля", которые считают проверку Федерации автовладельцев не совсем корректной. Почему – рассказывает Дмитрий Курзанцев, эксперт ОНФ, руководитель проекта "Гражданский контроль качества топлива": "Учитывались данные по недоливу от одного процента и более, но у нас погрешность 2,5 процента. Да? Это первый момент! Второй момент — это то, каким методом проводилась проверка. И второй вопрос — какой прибор у нас проверяет погрешность в один процент и может выявить один процент недолива?".

Впрочем, даже с учетом большой погрешности итог остается прежним: недоливают, получая с одной заправки от 40 до 150 рублей черной прибыли. Умножить это на количество колонок на станции, а потом на количество заправок в час: уже в сутки получатся миллионы. А с ними никакой штраф не страшен.