Тысячи японцев возмущены фотографией канадских полицейских, пьющих кофе

Приехавший в канадский Ванкувер японец Юма Тсухара опубликовал в своем "Твиттере" фотографию полицейских, которые во время дежурства пили кофе. Безобидный, на первый взгляд, снимок, вызвал бурю негодования у соотечественников японца. Оказалось, стражи порядка в Стране восходящего солнца не имеют права отвлекаться на кофе, сообщает Sora News 24.

По словам Тсухары, он сам подошел к полицейским и рассказал им, что в Японии их бы уже уволили за распитие кофе. Стражи порядка попросили гостя страны сфотографировать их, чтобы показать, что в Канаде законы более мягкие.

За пару дней пост с фотографией собрал более 182 тысяч лайков и 88 тысяч ретвитов.

Мнения подписчиков японца разделились. Одни выразили негодование тем, что полицейские позволяют себе прохлаждаться во время службы. Другие вступились за стражей порядка, отметив, что им тоже надо когда-то обедать. Третьи отметили, что им не жалко представителей власти – их японские коллеги получают настолько много, что жесткие требования к дисциплине абсолютно оправданы.