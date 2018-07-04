Скончался оператор, снимавший фильмы Джармуша и фон Триера

Ушел из жизни Робби Мюллер, кинооператор, который работал с такими известными режиссерами, как Джим Джармуш и Ларс фон Триер, пишет агентство ТАСС со ссылкой на английские СМИ.

Выдающемуся оператору было 78 лет. Он скончался в собственном доме в Амстердаме. По данным журналистов, последние годы Мюллер страдал от тяжелого недуга: не мог самостоятельно ходить и не разговаривал.

В фильмографии Робби Мюллера несколько десятков картин. Среди них, например, "Мертвец" Джима Джармуша, где снялся Джонни Депп, или фильм фон Триера "Танцующая в темноте" с певицей Бьерк. Также Мюллер входил в жюри Канского кинофестиваля.