"Википедия" перестала работать в знак протеста против новых законов ЕС

Несколько сайтов крупнейшей веб-энциклопедии "Википедия" перестали загружаться в знак протеста против новых законов об авторском праве, который приняли на территории стран ЕС. В настоящий момент недоступны латышская, испанская и итальянская страницы "Вики", сообщает TechCrunch.

Противоречивый законопроект собираются обсуждать в ЕС пятого июля.

Представителей "Википедии" не устраивает запрет на публикацию мемов, что может стать следствием принятия новых норм. Вето может быть наложено на несогласованные публикации вообще всех материалов, защищенных авторским правом.

Кроме того, руководители "Википедии" возмущены тем, что согласно одной из статей нового законопроекта, сайты должны будут платить авторам даже за короткое цитирование их материалов.

Представители веб-энциклопедии уверены, что новый закон поставит существование "Википедии" под угрозу, а также повлечет за собой жесткую цензуру в Интернете.