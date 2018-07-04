Российские волейболисты обыграли поляков в "Финале шести" Лиги наций

В пригороде французского Лилля Вильнев-д'Аске стартовал "Финал шести" Лиги наций по волейболу среди мужских сборных. Российская команда в первом матче одержала победу над поляками.

Встреча завершилась со счетом 3-1. В следующем матче группы В россияне 6 июля сыграют с командой США. В "Финале шести" все команды разделены на две группы по три. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.