Чувствует себя хорошо. Виктория Скрипаль поговорила со своей двоюродной сестрой

Юлия Скрипаль чувствует себя прекрасно, голос бодрый. Такой вывод сделала ее двоюродная сестра Виктория после телефонного звонка, пишет агентство ТАСС. Других подробностей разговора пока нет.

Между тем племянница полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который якобы стал жертвой боевого отравляющего вещества, снова собирается в Великобританию. В конце июля она планирует подать документы на визу. Даже несмотря на то, что ранее островное государство не раз ей отказывало.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом под названием "Новичок". Это вещество считается в 5-10 раз более токсичным, чем, например, VX. Однако Сергей и Юлия достаточно быстро пришли в себя и уже выписаны из больницы.