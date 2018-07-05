Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки
Центр оперного пения Галины Вишневской ждет заявки на участие в VII Международном конкурсе оперных артистов, который откроется в Москве 21 октября. В конкурсе могут принимать участие оперные артисты: женщины в возрасте от 21 до 30 лет, мужчины в возрасте от 22 до 33 лет. Прием документов – до 25 сентября.
Международный конкурс оперных артистов имени Галины Вишневской проводится каждые два года. В прошедших шести состязаниях приняли участие более 1 200 молодых певцов из России, стран СНГ, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Китая, КНДР, Монголии. Лауреаты и дипломанты конкурса с успехом выступают в крупнейших театрах России и мира.
В жюри VII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, возглавляемое художественным руководителем Центра оперного пения Ольгой Ростропович, войдут звезды мировой сцены, руководители крупнейших оперных театров, фестивалей и артистических агентств.
I тур (21-22 октября) и II тур (23 октября) пройдут в Центре оперного пения Галины Вишневской. Финал конкурса и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся 25 октября, в день рождения великой русской певицы Галины Павловны Вишневской, в Концертном зале имени Чайковского.
Отборочное прослушивание проходит по видеозаписям с программой из двух оперных арий (сцен) общей продолжительностью 15 минут. Все конкурсные выступления проводятся публично. Порядок выступления устанавливается жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса. В I туре конкурсант должен исполнить две оперные арии из заданного репертуара под аккомпанемент фортепиано. Во II туре — две оперные арии, одна из которых русская, под аккомпанемент фортепиано. В III туре — две арии (сцены) в сопровождении симфонического оркестра. Все произведения исполняются на языке оригинала и в оригинальной тональности.
В I и II турах для исполнения программы участникам от организаторов конкурса предоставляется концертмейстер безвозмездно, также возможно исполнение с собственным концертмейстером (проживание и прочее за свой счет).
Дирекция конкурса обеспечивает участникам, прошедшим на I тур оплату проживания в гостинице на время участия в конкурсе, оплату питания на время участия в конкурсе. Участники конкурса, не прошедшие во II и III туры, а также их педагоги и концертмейстеры могут остаться в Москве до окончания конкурса за свой счет.
Заявки на участие в конкурсе принимает оргкомитет по адресу gvcompetition@gmail.com или Центр оперного пения Галины Вишневской (119034, Россия, г. Москва, Остоженка, 25, строение 1, с пометкой "Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской"). Потенциальному участнику необходимо отправить следующие документы: заявка на участие в конкурсе по форме (можно скачать на сайте), заполненная на русском и английском языках, копия паспорта, копия документа о музыкальном образовании, видеозапись исполнения двух оперных арий (сцен) общей продолжительностью 15-20 минут, сделанная в течение последних 6 месяцев (ссылка на YouTube или DVD), портретные фотографии, творческая биография и репертуар, копии дипломов и свидетельств о полученных наградах за профессиональную деятельность, если имеются.
Участники конкурса, отобранные жюри в I тур, прибывают в Москву по вызову дирекции конкурса, который высылается не позднее, чем за 25 дней до его начала.
В финале после завершающих выступлений конкурсантов, которые проходят в сопровождении симфонического оркестра, жюри удаляется на совещание, и зрителям, болеющим за того или иного исполнителя, предоставляется уникальная возможность проголосовать за своего фаворита, бросив бюллетень в урну для голосования. Таким образом – активным тайным голосованием – определяется обладатель приза зрительских симпатий. Обладатели первых премий получают денежное вознаграждение: I премия — 15 000 долларов, II премия — 10 000 долларов, III премия — 7 000 долларов.
Международный конкурс оперных артистов имени Галины Вишневской, созданный в 2006 году, признан настоящим событием российской и мировой культуры. В жюри конкурса входят только руководители главных европейских оперных театров, артистических агентств и суперзвезды мировой оперы, такие как Тереза Берганца, Илеана Котрубас, Мария Гулегина, Бадри Майсурадзе, Деннис О’Нилл и другие. Участие в конкурсе открывает молодым вокалистам дорогу на большую оперную сцену.
Соучредители конкурса – Министерство культуры Российской Федерации и Департамент культуры города Москвы.
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