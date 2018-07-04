Генконсульство России в Хьюстоне закрыто из-за наводнения

Генконсульство России в американском Хьюстоне (штат Техас) закрыто из-за затопления прилегающей территории. Такое сообщение появилось в Twitter дипмиссии: "Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни".

По данным ТАСС, в течение последних суток жителей ряда районов Хьюстона предупредили об опасности наводнений из-за проливных дождей. Мэр Сильвестр Тернер проинформировал в соцсетях о закрытии ряда дорог и рекомендовал местным жителям воздержаться от поездок на автомобиле.