На Францию обрушились сильнейшие грозы
В центральной части Франции и в ее юго-западном регионе Новая Аквитания сильнейшие грозы привели к гибели человека. Также в результате удара стихии повреждены крыши и окна сотен домов. В десятках департаментов страны объявлен "оранжевый" уровень угрозы, который будет действовать и в течение четверга.
По уточненным данным, жертвой грозы, сопровождавшейся сильным ветром, стал 64-летний мужчина, погибший под рухнувшим деревом, передает ТАСС. В департаменте Шаранта сопровождавшиеся градом сильные грозы привели к серьезным повреждениям зданий и автомашин. Только в городе Сен-Сорнен ветер, скорость которого достигала 27,7 метра в секунду, повредил более 800 домов. В ряде населенных пунктов департамента Шаранта люди укрылись в общественных зданиях, где проведут всю ночь.
В четверг, 5 июля, непогода дойдет до Парижа, где ожидаются сильные грозы. В столице Франции уже четвертый день температура воздуха днем достигает 30 градусов по Цельсию и сопровождается сильной влажностью. Также непогода охватит северо-западную и северо-восточную часть Франции.
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