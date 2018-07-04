В Иваново прошла ярмарка вакансий

Дать работу тысячам пенсионеров, людям предпенсионного возраста, а также инвалидам и молодёжи — такую задачу ставят организаторы Межрегионального дня трудоустройства. Его назвали "Цель. Диалог. Успех" и приурочили к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии — центра развитой хлопчато-бумажной промышленности.

На ярмарку вакансий в Ивановский Дом национальностей приехали представители больше 2-х десятков российских предприятий, чтобы предложить работу, провести собеседования, рассказать о вакансиях, социальных гарантиях, зарплатах и перспективах карьерного роста, сообщает телеканал "Россия 24".