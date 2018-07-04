Гватемалу потрясло: после мощного извержения вулкана пропали без вести сотни человек

Более трехсот человек пропали без вести в Гватемале после извержения вулкана Фуэго. Местные власти проводили эвакуацию из опасных районов, однако недооценили масштабы бедствия. Извержение стало мощнейшим за последние годы, оно затронуло более полутора миллиона человек, отмечает телеканал "Россия 24". Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, объявлены непригодными для дальнейшего проживания.

Извержение Фуэго — уже не первое в этом году. До этого крупная катастрофа произошла 3 июня — тогда погибли более ста человек.