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4 июля 201823:37

Два звена Су-25 вернулись из сирийской командировки домой

Шесть штурмовиков Су-25 вернулись на Кубань после многомесячной командировки в Сирию. Это военнослужащие 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В командовании отметили, что экипажи успешно выполнили задачи по  борьбе с террористами.

Летчики ежедневно совершали вылеты, в том числе ночью, следя за воздушной обстановкой в зонах деэскалации. На Родине героев встретили под звуки военного оркестра. Все пилоты будут представлены к государственным и ведомственным наградам, сообщает телеканал "Россия 24".

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