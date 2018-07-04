Два звена Су-25 вернулись из сирийской командировки домой

Шесть штурмовиков Су-25 вернулись на Кубань после многомесячной командировки в Сирию. Это военнослужащие 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В командовании отметили, что экипажи успешно выполнили задачи по борьбе с террористами.

Летчики ежедневно совершали вылеты, в том числе ночью, следя за воздушной обстановкой в зонах деэскалации. На Родине героев встретили под звуки военного оркестра. Все пилоты будут представлены к государственным и ведомственным наградам, сообщает телеканал "Россия 24".