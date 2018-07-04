Константин Ярошенко жалуется на пытки

Письмо из американского карцера: российский летчик Константин Ярошенко отправил послание омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором пожаловался на пытки, побои, выбитые зубы и отказ в лечении. Картину дополнила его супруга Виктория, рассказавшая, что перевод ее мужа в другую тюрьму, где условия содержание гораздо хуже, было заранее спланировано.

Выбитые зубы, пытки и побои, скудное питание и никакой медицинской помощи. И все это, со слов российского пилота Константина Ярошенко, американская тюрьма. Но рассказывать об этом на суде было запрещено. "Я бы очень хотел, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с озвучиванием всего происходящего в то время со мной и вокруг меня, а не так, как проходил "демократический, открытый, честный" суд в США, где мне было запрещено озвучивать и упоминать о моем похищении, пытках и других серьезных вещах, имеющихся в "деле", но по ряду причин утаиваемых властями США от огласки", — пишет заключенный.

Свое письмо уполномоченному по правам человека в России Константин Ярошенко написал месяц назад, отправили его еще до перевода пилота в другую тюрьму, который, по словам Константина, был заранее спланирован. "Причиной стало нападение на него в тюрьме "Форт Гибс", нападавшие сразу скрылись. Буквально через пять минут появилась администратор со своим секретарем. Костя говорит, что администратор ходила с секретарем. Он говорит: "Хорошо, что на мне была надета шапка. Шапку натянул на голову, чтобы не было видно никаких ссадин". В итоге пришли с охраной, начали осматривать, допрашивать. И его быстренько запрятали в карцер", — рассказала супруга Константина Ярошенко Виктория в интервью телеканалу "Россия 24". В карцере Константин провел еще полтора месяца, там же он и писал письмо Татьяне Москальковой письмо.

Между тем, в новой тюрьме условия содержания оказались не лучше. Пилот пожаловался супруге, что вместо лечения зубов ему их предложили просто удалить. "Он уже не может жевать. Пока он сидел в карцере, у него еще два зуба выпали. Проблема очень серьезная: он говорит, что просто глотает пищу, и из-за того, что глотал пищу целиком, начались проблемы с желудком", — свидетельствует Виктория Ярошенко.

Свободы Константин Ярошенко лишился восемь лет назад в Либерии, когда его схватили американские агенты, действовавшие под прикрытием. Российского летчика обвинили в контрабанде наркотиков и экстрадировали в США. Затем — суд и приговор: 20 лет за решеткой. В пересмотре дела отказали. Впрочем, российский омбудсмен надеется ситуацию исправить. Татьяна Москалькова намерена добиваться перевода Константина Ярошенко в Россию, а запрос планирует отправить до встречи американского и российского лидеров в Хельсинки.