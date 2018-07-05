В Канаде белый медведь растерзал человека

В районе западного побережья Гудзонова залива, относящегося к северной канадской территории Нунавут, белый медведь убил человека, напав на него. Трагический инцидент произошел на небольшом острове. Погибший — местный житель Аарон Гиббонс, который приплыл на остров со своими детьми, чтобы отдохнуть.

Родственник погибшего рассказал, что сначала белый медведь попытался атаковать одного из детей, но отец встал между ними и животным, чтобы защитить их. Хотя у него было с собой ружье, он не успел им воспользоваться. В неравной схватке с хищником мужчина погиб, а его несовершеннолетние дети сумели добежать до лодки и вызвать помощь по радиосвязи. Прибывшие на остров по вызову люди застрелили животное. Это нападение белого медведя на человека с летальным исходом стало первым таким инцидент в Канаде с 2000 года, передает ТАСС.