Экс-президент "Ювентуса": Роналду уже подписал контракт с туринским клубом

Слухи о переходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" приобретают новые очертания. Бывший президент итальянского клуба Лучано Моджи сообщил, что нападающий уже прошел медобследование в Мюнхене и подписал контракт с "Ювентусом".

" Думаю, он уже подписал контракт и прошел медобследование в Мюнхене", — заявил Моджи, которого цитирует "Спорт-экспресс". Ранее также сообщалось, что Роналду уже две недели ищет дом в Турине. "Ювентус" заплатит за португальца около 100 миллионов евро.