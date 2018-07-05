У банка "Таатта" отозвана лицензия

Банком России с 5 июня 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у являющегося участником системы страхования вкладов якутского банка "Таатта". По состоянию на 1 июня текущего года эта кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе РФ

Зарегистрированный в Якутске банк "Таатта" – небольшая по размеру активов региональная кредитная организация. Основная деятельность банка ведется в Якутии, также он имеет филиалы в Приморском и Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии, передает ТАСС.

По данным Банка России, использование кредитной организацией рискованной бизнес-модели привело к формированию на ее балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка и также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.