Фильм "Тренер" стал хедлайнером фестиваля российского кино в Сербии

Фестиваль российского кино открылся в Сербии. Он пройдет в двух крупнейших городах страны — Белграде и Нише. Всего в программе — восемь отечественных лент. Открыл показ фильм "Тренер" Данилы Козловского.

Во время фестиваля запланированы также несколько встреч кинематографистов со зрителями, сообщает телеканал "Россия 24". По словам посла России в Сербии Александра Чепурина, форум нацелен на укрепление сотрудничества двух стран в области киноиндустрии.

"Для Сербии это очень важное событие, потому что здесь российские фильмы показывали раньше но в таком формате это делается фактически впервые и мне кажется отражает рост интереса к Российскому кино Много людей пришло, несколько министров заместитель мэра, дочка и тд. Никто этих людей не заставлял они пришли сами. Это говорит о том, что качество российского кино в последнее время повысились, и надеемся что этот интерес будет не только во время дней кино но и в прокате сербском", — отметил Александр Чепурин, Чрезвычайный Посол РФ в Сербии.