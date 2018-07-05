Американская активистка залезла на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа

В Нью-Йорке участница акции протеста залезла на Статую Свободы. Манифестанты выступали против миграционной политики Трампа. У подножия главного монумента Штатов демонстрантка провела около четырех часов. Всё это время полицейские уговаривали её спуститься, американский CNN — вёл трансляцию происходящего. Добровольно слезать женщина отказалась, в итоге её сняли при помощи альпинистского снаряжения, заключает телеканал "Россия 24".