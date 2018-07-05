Президент Боливии Моралес перенес операцию по удалению опухоли

Президента Боливии Эво Моралеса прооперировали в клинике на родине. Во время планового осмотра у него обнаружили опухоль, которую решено было сразу же удалить. Боливийский лидер чувствует себя хорошо, о состоянии здоровья он написал в своём твиттере. Там же президент уточнил, что уже в пятницу его выпишут, сообщает телеканал "Россия 24".