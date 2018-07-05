ФИФА осудила поведение Марадоны

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила поведение и слова великого аргентинца Диего Марадоны, который подверг резкой критики работу главного арбитра четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии американца Марка Гейгера.

В частности, Марадона заявил, что глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина должен извиниться перед колумбийцами за назначение Гейгера на этот матч, отметив, что "увидел величайшую кражу". "ФИФА очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры", — говорится в заявлении ФИФА, которое цитирует РИА Новости. В ФИФА отмечают, что "намеки" Марадоны "совершенно неуместны", и "резко осуждают" его поведение.