В странном отравлении в Эймсберри Лондон увидел руку Москвы
Пострадавшие в британском Эймсбери отравились тем же самым веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде. Полиция оцепила места, которые посещали пострадавшие — там ищут следы яда.
Скотленд-Ярд утверждает, что пострадавшие в английском Эймсбери мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Об этом заявил глава контртеррористического управления Нил Базу, ссылаясь на выводы британских экспертов. "Этим вечером я получил результаты тестов из лаборатории Портон-Даун: два человека подверглись воздействию нервно-ралаоитического вещества "Новичок". После изучения образцов мы можем подтвердить, что это было то же вещество, от которого пострадали Юлия и Сергей Скрипали. По последним данным из госпиталя, пострадавшие в Эймсбери находятся в критическом состоянии. На данный момент других пострадавших с подобными симптомами нет", — пояснил он.
Анализы проводились в той же самой сверхсекретной лаборатории министерства обороны Великобритании, где в свое время установили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234.
История во многом повторяется. Пострадавшая пара — 44-летняя Дон Стерджес и ее друг 45-летний Чарли Роули — сначала попала в больницу с подозрением на передозировку наркотиков. Скорую вызвал их общий знакомый, который рассказал, что первой почувствовала себя плохо женщина. "Он собирал вещи для Дон в больницу, когда вдруг почувствовал себя плохо. Его бросило в пот, он принял душ, затем пошел в комнату немного передохнуть, затем вышел, выглядел уставшим. Он присел, а когда встал, начал вести себя странно: сказал, что чувствует, что его отравили, а после начал биться о стену, издавать странные звуки. Его глаза были широко открытыми и остекленевшими, очень красными и в каких-то пятнах. Он сильно потел, его трясло, и он никак не реагировал на мои вопросы", — уточнил молодой человек.
В британской прессе появилось видео, как Чарли Роули транспортируют врачи в защитных костюмах. Пока нет ясности, в какой момент версию о наркотиках заменили на предположение о том, что это могло быть более серьезное отравляющее вещество. Непонятно, каким образом эта пара вообще могла быть связана со Скрипалями. Скотленд-Ярд ничего не объясняет.
Английские газеты спекулирует информацией о том, что Роули и его подруга в марте этого года могли находиться в приюте для бездомных, который расположен рядом с рестораном в центре Солсбери, где перед тем, как попасть в госпиталь, обедали Скрипали. В то же время, соседи говорят, что у пострадавшей пары были проблемы с наркотиками и алкоголем. Так или иначе, но эти люди теперь в поле зрения правительства Великобритании, которое по-прежнему обвиняет в отравлении Скрипалей Москву.
За прошедшие четыре месяца Лондон не представил хоть каких-либо доказательств своих обвинений – расследование полностью засекречено. И вот теперь – новое отравление.
В Эймсбери уже появились полицейские кордоны там, где в субботу видели пострадавших. Жителей просят не прикасаться к подозрительным предметам, например, к найденным на улице иглам и шприцам. При этом местные чиновники уверяют, что угрозы здоровью и безопасности людей ни в Эймсбери, ни в соседнем Солсбери сейчас нет.
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