В Ирландии впервые с 1990 года нашли золото бронзового века

Из Англии так часто приходят сообщения о случайно найденных кладах и древних золотых артефактах, что возникает ощущение, будто на Британских островах археологические ценности просто валяются под ногами – стоит только копнуть, сходить за сэндвичем или хорошенько поискать под кроватью.

Однако в Ирландии всё иначе: подобные находки становятся сенсацией национального масштаба. Как ни парадоксально – по причине чрезвычайной редкости. Именно такое открытие сделал в конце июня фермер Норман Визероу, копавший дренажную канаву где-то в графстве Донегол (по понятным причинам точное место не разглашается). Мужчина наткнулся на странные предметы из желтого металла, похожие на большие кольца. Они лежали под камнем на глубине около 60 см.

«Сам я вообще не понял, что это такое. Эти штуки были облеплены глиной, как тут догадаешься, золото это или, скажем, медь. В момент находки я уж точно понятия не имел об их ценности, какое-то время они просто валялись на заднем сиденье моей машины», — откровенно признался Визероу в интервью BBC News.

Однако на всякий случай Визероу показал странные штуковины своему знакомому ювелиру, и тот настоятельно посоветовал сообщить о находке в компетентные инстанции, в данном случае – в музей графства Донегол.

Осмотрев артефакты, музейщики потеряли дар речи – не забыв, однако, сообщить прессе об уникальном открытии. «В нашем графстве такие находки случаются раз в поколение, так что мы просто счастливы», — сказала Каролина Карр, ассистент куратора музея Донегола.



Золотые артефакты, найденные в графстве Донагол. Фото: Caroline Carr/Donegal County Museum

Четыре кольца практически идентичны по форме и размеру и сделаны из чистого полновесного золота. Диаметр колец достаточно большой, около 10 см, чтобы можно было надеть их на руку, однако, по мнению Карр, эти артефакты не использовались как браслеты. Возможно, они служили чем-то вроде денежных единиц, эквивалентом монет.

Ради такого открытия в Донегол из Дублина приехала Мейв Сикора (Maeve Sikora), хранитель отдела ирландских древностей в Национальном музее Ирландии. Она приняла участие в обследовании места находки и забрала артефакты в Дублин для всестороннего исследования.

Предварительный вердикт специалистов из Национального музея – золотые кольца были изготовлены в бронзовом веке (2500 – 500 год до н.э.) или в более ранний период. В музейной коллекции, по словам Сикоры, есть похожие артефакты, однако точным датированием колец из Донегола займутся другие специалисты: лабораторные исследования позволят определить, как долго золото пролежало в земле.

Мейв Сикора подтвердила, что массивные «браслеты» не были ни браслетами, ни каким-либо иным украшением. Кольцевидная форма, вероятно, имела утилитарное значение – так их было проще хранить и носить с собой: «Возможно, их действительно носили на руке для удобства – как портативную сокровищницу, мобильный золотой запас».

Золотые клады бронзового века в Ирландии, как ни странно, попадаются очень редко, «раз в поколение» — последняя подобная находка была сделана в 1990 году, так называемый «клад из Баллинескера». В 2009-м все ирландские издания сообщили о найденном золоте бронзового века, однако технически речь шла о кладе 1947 года – украденном, потерянном на десятилетия и вновь найденном (на помойке, куда древние золотые артефакты выбросили по незнанию).



Несколько предметов из «клада из Баллинескера» 1990 года. Кадр из видео Crystal Ball Warhol / Youtube

Парадокс в том, что в древности Ирландия (а сейчас – ирландские музеи) буквально ломилась от золота: его добывали здесь в огромных количествах – вероятно, намывали золотой песок в местных реках. Многие золотые артефакты, ныне хранящиеся в музеях, были обнаружены при раскопках. А вот случайно найденные древние клады можно пересчитать по пальцам: в Ирландии кладов бронзового века известно всего восемь за почти 200 лет, с первой находки в 1825 году.

По мнению Мейв Сикоры, это одна из особенностей «клада из Донегола»: у современных специалистов впервые за много лет появилась возможность изучить полный археологический контекст находки, причем сделать это с применением новых методов и технологий, невообразимых еще 30 лет назад.

«Каждая находка может рассказать специалистам что-то новое о том или ином периоде истории. Поэтому для нас важны не только артефакты, но и весь связанный с ними контекст. Так мы сможем понять, при каких обстоятельствах эти ценные предметы оказались в земле», — говорит Сикора.

Предварительная версия такова: в бронзовом и железном веке была очень распространена специфическая практика ритуальных подношений – металлические предметы оставляли в «мокрых» местах, таких как реки, озера и болота. Свидетельства этого ритуала настолько часто попадались археологам в Англии и Ирландии, что по найденным предметам можно вывести четкую хронологию: в среднем бронзовом веке в воде – точнее, в реках — «хоронили» в основном оружие и инструменты (кинжалы, топоры). В позднем бронзовом веке подношения стали масштабнее – на влажных участках оставляли груды металлического оружия, личные украшения и даже музыкальные инструменты. В железном веке среди «мокрых» подношений доминируют мечи, наконечники копий, ювелирные изделия, бронзовые котлы и конная упряжь.

Таким образом, место находки в Донаголе – влажная местность, где пришлось копать дренажную канаву – подходит под известные исторические условия. Золотые «браслеты» бронзового века вполне могут оказаться щедрым ритуальным подношением древним богам.

Сотрудники музея графства Донагол искренне надеются, что ценные предметы вернутся к ним после завершения лабораторных исследований в Дублине. Однако Мейв Сикора уже намекнула в интервью разным изданиям, что золотые «браслеты» имеют высокую историческую ценность и будут экспонироваться в Национальном музее Ирландии. На временной или на постоянной основе – пока неизвестно.