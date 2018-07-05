Роналдо вступился за соотечественника Неймара

Двукратный чемпион мира Роналдо вступился за нападающего сборной Бразилии и своего соотечественника Неймара, которого во время чемпионата мира по футболу-2018 критикуют за симуляцию.

"Не согласен со всеми этими мнениями о Неймаре, — сказал Роналдо, которого цитирует Чемпионат.com. — Он интеллигентный игрок и старается защитить себя от столкновений. Рефери недостаточно хорошо его защищают. Если бы меня раз за разом били, я бы почувствовал несправедливость. Критика Неймара — это нонсенс, ТВ-шоу и газеты просто стараются заполнить пустоту".