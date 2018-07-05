Подозреваемый в убийстве задержан за сутки до истечения срока давности

Полиция Таиланда задержала подозреваемого у совершении убийства мужчину. Примечательно, что это произошло за сутки до истечения 20-летнего срока давности по данному делу.

Подозреваемый был арестован на основании судебного ордера, выданного 13 января 2003 года, по обвинению в совершении убийства, совершенного в июле 1998 года. По версии следствия, злоумышленник упрекнул жертву в приставании к его девушке и нанес ему смертельный удар ножом, передает ТАСС.