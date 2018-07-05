Пассажир метро остался в живых после падения на рельсы

На станции метро "Кропоткинская" Сокольнической линии московского метро мужчина остался жив после падения на рельсы, передает РИА Новости.

Движение поездов после ЧП вернулось в нормальный режим.

Экстренные службы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.