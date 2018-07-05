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Футбол-2018 30 минут назад

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5 июля 201808:35

Акира Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии

EPA

Акира Нисино, возглавлявший сборную Японии на чемпионате мира 2018, подал в отставку и покинет свой пост в конце июля. Под руководством Нисино японцы дошли до 1/8 финала.

Предстоящую отставку Нисино подтвердил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима. "Срок пребывания Нисино в качестве тренера японской сборной истекает в конце этого месяца. Он не будет оставаться на этом посту", — приводит его слова ТАСС.

Нисино возглавил сборную Японии в апреле и заменил боснийского специалиста Вахида Халилходжича. Под руководством Акиры Нисино японцы заняли второе место в группе Н, но в 1/8 финала уступили бельгийцам 2:3.

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