Акира Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии

Акира Нисино, возглавлявший сборную Японии на чемпионате мира 2018, подал в отставку и покинет свой пост в конце июля. Под руководством Нисино японцы дошли до 1/8 финала.

Предстоящую отставку Нисино подтвердил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима. "Срок пребывания Нисино в качестве тренера японской сборной истекает в конце этого месяца. Он не будет оставаться на этом посту", — приводит его слова ТАСС.

Нисино возглавил сборную Японии в апреле и заменил боснийского специалиста Вахида Халилходжича. Под руководством Акиры Нисино японцы заняли второе место в группе Н, но в 1/8 финала уступили бельгийцам 2:3.