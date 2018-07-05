Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки
Украина готовит ответные меры на присвоение некоторым российским воинским полкам и дивизиям названий в честь украинских городов. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, украинский народ всегда был креативным и спасался "выдумкой", а еще "Украину еще никто не победил".
"Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее", – предупредил он.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о присвоении некоторым частям российской армии почетных званий. Полки получили названия в честь городов Украины, Белоруссии и Польши, где Красная армия отличились в годы войны. Так, 1-й артиллерийский полк получил почетное наименование гвардейский Варшавский Краснознаменный, 90-я танковая дивизия стала гвардейской Витебско-Новгородской, 163-й танковый полк — гвардейским Нежинским, а 6-й танковый полк — гвардейским Львовским.
Это вызвало негодование на Украине. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко счел этот указ показателем "агрессивных" планов России, напоминает РИА Новости.
Между тем политолог Андрей Суздальцев заявил радио Sputnik, что Украина может называть свои военные части как хочет, так как это не будет иметь никакого значения. Он напомнил, что при переименовании наших частей использовался исторический метод, "связанный с тем, что в годы Великой Отечественной войны они отвоевывали у фашистских оккупантов эти города своими жизнями, оружием, своей доблестью".
"Если украинские коллеги хотят получить основания для таких наименований частей – ну, пускай попытаются, как они говорят, отвоевать Барнаул и Мурманск", — подчеркнул Суздальцев.
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