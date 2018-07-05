"Реал" не хочет отпускать Роналду в "Ювентус"

Мадридский "Реал" намерен увеличить зарплату капитану сборной Португалии Криштиану Роналду. Победитель Лиги чемпионов не хочет отпускать своего лучшего бомбардира в туринский "Ювентус".

Чемпион Италии готов приобрести Роналду за 130 миллионов евро, а также платить португальцу 30 миллионов в год. Сам футболист склоняется к переходу в "Ювентус" и уже интересовался жильем в Турине. "Реал" хочет удержать 33-летнего португальца и готов удовлетворить его запросы по зарплате.

Криштиану Роналду был капитаном сборной Португалии на чемпионате мира 2018. Нападающий провел на турнире четыре матча в которых забил четыре мяча. Португальцы заняли второе место в группе В и уступили в 1/8 финала сборной Уругвая 1:2.