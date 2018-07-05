Тема:

Футбол-2018 6 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 июля 201810:26

"Реал" не хочет отпускать Роналду в "Ювентус"

EPA

Мадридский "Реал" намерен увеличить зарплату капитану сборной Португалии Криштиану Роналду. Победитель Лиги чемпионов не хочет отпускать своего лучшего бомбардира в туринский "Ювентус".

Чемпион Италии готов приобрести Роналду за 130 миллионов евро, а также платить португальцу 30 миллионов в год. Сам футболист склоняется к переходу в "Ювентус" и уже интересовался жильем в Турине. "Реал" хочет удержать 33-летнего португальца и готов удовлетворить его запросы по зарплате.

Криштиану Роналду был капитаном сборной Португалии на чемпионате мира 2018. Нападающий провел на турнире четыре матча в которых забил четыре мяча. Португальцы заняли второе место в группе В и уступили в 1/8 финала сборной Уругвая 1:2.

Ранее по теме

Сейчас

10:47

МИД Великобритании: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

10:34

Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор Пирумову

08:34

Пассажир метро остался в живых после падения на рельсы

07:00

В странном отравлении в Эймсберри Лондон увидел руку Москвы

04:58

В крупном ДТП под Смоленском погиб человек

02:36

История по версии Порошенко: князь Владимир крестил Украину

02:08

В Канаде белый медведь растерзал человека

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В странном отравлении в Эймсберри Лондон увидел руку Москвы

В странном отравлении в Эймсберри Лондон увидел руку Москвы

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 6 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 6 июля

7 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
Все трансляции
Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки

Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки

1 час назад
"Яндекс" рассказал, почему частные документы оказались доступны всем

"Яндекс" рассказал, почему частные документы оказались доступны всем

51 минута назад
Сенатор Кеннеди пригрозил России, если она вмешается в выборы в Конгресс

Сенатор Кеннеди пригрозил России, если она вмешается в выборы в Конгресс

39 минут назад
Пассажир метро остался в живых после падения на рельсы

Пассажир метро остался в живых после падения на рельсы

2 часа назад
Марадона хочет познакомиться с Лукашенко

Марадона хочет познакомиться с Лукашенко

1 час назад
Константин Ярошенко жалуется на пытки

Константин Ярошенко жалуется на пытки

11 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Парк "Остров мечты" может остаться без героев "Союзмультфильма"

Парк "Остров мечты" может остаться без героев "Союзмультфильма"

32 минуты назад
На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации для клиентов "Натали Турс"

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации для клиентов "Натали Турс"

5 часов назад
Израиль может лишиться победы на "Евровидении" из-за обвинений в плагиате

Израиль может лишиться победы на "Евровидении" из-за обвинений в плагиате

14 часов назад
Аномально высокая жара привела к гибели десятков канадцев

Аномально высокая жара привела к гибели десятков канадцев

5 часов назад
Чувствует себя хорошо. Виктория Скрипаль поговорила со своей двоюродной сестрой

Чувствует себя хорошо. Виктория Скрипаль поговорила со своей двоюродной сестрой

12 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет (и его можно купить!)

Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет (и его можно купить!)

47 минут назад
"Растут по определению": качество коммунальных услуг не поспевает за ценами

"Растут по определению": качество коммунальных услуг не поспевает за ценами

59 минут назад
Вести.net: европейские разделы "Википедии" устроили забастовку

Вести.net: европейские разделы "Википедии" устроили забастовку

1 час назад
Вести.net: Google не читает вашу электронную переписку, но есть нюанс

Вести.net: Google не читает вашу электронную переписку, но есть нюанс

1 час назад
Президент Боливии Моралес перенес операцию по удалению опухоли

Президент Боливии Моралес перенес операцию по удалению опухоли

4 часа назад
Американская активистка залезла на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа

Американская активистка залезла на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа

5 часов назад
Власти Ирана ответили на угрозы США

Власти Ирана ответили на угрозы США

5 часов назад
История по версии Порошенко: князь Владимир крестил Украину

История по версии Порошенко: князь Владимир крестил Украину

8 часов назад
Два звена Су-25 вернулись из сирийской командировки домой

Два звена Су-25 вернулись из сирийской командировки домой

11 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 июля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 июля 2018 года

11 часов назад
852
Бразилец Риччи рассудит Россию и Хорватию

Бразилец Риччи рассудит Россию и Хорватию

13 часов назад
Вред от санкций обсуждают уже и в ООН

Вред от санкций обсуждают уже и в ООН

15 часов назад
Трансляция игры Россия – Испания стала одной из самых рейтинговых за 20 лет

Трансляция игры Россия – Испания стала одной из самых рейтинговых за 20 лет

15 часов назад
Торг уместен: какие "бэушные" автомобили продают с наибольшей скидкой

Торг уместен: какие "бэушные" автомобили продают с наибольшей скидкой

16 часов назад
Аршавин: у россиян самые низкие шансы на победу в турнире

Аршавин: у россиян самые низкие шансы на победу в турнире

17 часов назад
Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве

Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве

17 часов назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

17 часов назад
Нетипичное поведение: найден вирус, укрепляющий иммунную систему

Нетипичное поведение: найден вирус, укрепляющий иммунную систему

17 часов назад
Школьник-рекордсмен готовился к ЕГЭ с первого класса

Школьник-рекордсмен готовился к ЕГЭ с первого класса

17 часов назад
В кабинете и доме уволенного первого вице-премьера Дагестана прошли обыски

В кабинете и доме уволенного первого вице-премьера Дагестана прошли обыски

17 часов назад
Российские спецназовцы сбили беспилотник новейшим боевым модулем

Российские спецназовцы сбили беспилотник новейшим боевым модулем

17 часов назад
Робот-таракан HAMR научился ходить по воде и под водой

Робот-таракан HAMR научился ходить по воде и под водой

18 часов назад
Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию

Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию

18 часов назад
В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре. Видео

В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре. Видео

18 часов назад
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

18 часов назад
СМИ: испытания новейшего ЗРК "Прометей" уже идут

СМИ: испытания новейшего ЗРК "Прометей" уже идут

18 часов назад
Лишь полиция смогла утихомирить подравшихся на детской площадке мам. Видео

Лишь полиция смогла утихомирить подравшихся на детской площадке мам. Видео

19 часов назад
Стала известна причина смерти 33-летнего члена команды КВН Аслана Алборова

Стала известна причина смерти 33-летнего члена команды КВН Аслана Алборова

19 часов назад
В Индии линчевали 5 человек из-за слухов в WhatsApp

В Индии линчевали 5 человек из-за слухов в WhatsApp

20 часов назад
Женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет

Женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет

21 час назад
Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW

Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW

21 час назад
Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка

Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка

21 час назад
Александр Самедов вернулся в общую группу сборной России

Александр Самедов вернулся в общую группу сборной России

22 часа назад
Пиарщица "Леруа Мерлен" уволилась после фейка о "сожженной фанатами" девушке

Пиарщица "Леруа Мерлен" уволилась после фейка о "сожженной фанатами" девушке

22 часа назад
Да будет дождь! Новое водоотталкивающее покрытие обещает сухость и безопасность

Да будет дождь! Новое водоотталкивающее покрытие обещает сухость и безопасность

23 часа назад
Слишком много сидеть смертельно опасно

Слишком много сидеть смертельно опасно

04.07.2018 10:53
Открылся первый в мире парк развлечений "Мир Angry Birds"

Открылся первый в мире парк развлечений "Мир Angry Birds"

04.07.2018 10:51
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22